Pietra Ligure. Un pomeriggio di sole di giugno, bel tempo, clima mite ed una visita inaspettata. È quello che è successo quest’oggi a Pietra Ligure.

Una famiglia, all’uscita da casa, in via San Domenico, si è imbattuta in un esemplare di capriolo che, forse a caccia di cibo, stava tranquillamente percorrendo la strada.

Foto 2 di 2



Sono riusciti ad immortalarlo ma, alla vista delle persone, non solo non si è fatto minimamente avvicinare, ma si è dato alla fuga a tutta velocità imboccando via Pavia, probabilmente per cercare di raggiungere sentieri e bosco.