Pietra Ligure, il sindaco risponde a Enpa: “Qui cani benvenuti, divieti per rispetto di tutti”

Pietra Ligure. “Onestamente sono un pò sorpreso dalla denuncia di Enpa in merito alla mancanza di luoghi sul nostro territorio comunale in cui passeggiare liberamente con i propri amici cani, tanto da scoraggiare i turisti e deludere i concittadini proprietari di cani. Pietra Ligure è un comune attento alle esigenze dei cani e dei loro proprietari tanto da avere, da anni e uno dei primi comuni liguri, due spiagge attrezzate in cui i nostri amici a 4 zampe possono liberamente accedere e due aree dedicate alla loro sgambatura”.

Con queste parole il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi risponde all’attacco di Enpa che, questa mattina, aveva preso posizione dando voce alle “proteste di molti proprietari di cani di Pietra Ligure contro il Comune per i cartelli di divieto che, praticamente, impediscono l’accesso agli animali in quasi tutte le zone verdi della città”.

“Il divieto di ingresso in molte aree verdi pubbliche comunali, cui fa riferimento Enpa, non nasce dall’intento di penalizzare i cani e i loro proprietari – risponde De Vincenzi – ma è improntato alla necessità di garantire il massimo rispetto a tutti i frequentatori, invitando all’osservanza di alcune regole finalizzate alla cura e al decoro delle aree pubbliche, come non calpestare le aiuole e a non gettare carte a terra”.

“I nostri amici a 4 zampe sono assolutamente i benvenuti e la nostra amministrazione è costantemente impegnata nel fare di Pietra Ligure un comune pet-friendly, nel rispetto delle esigenze di tutti i cittadini e di tutti gli ospiti, siano essi bambini, anziani o turisti, compresi gli operatori del verde pubblico che devono poter svolgere il proprio lavoro in condizioni decorose” conclude il sindaco.