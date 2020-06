Pietra Ligure. Il maltempo non sta creando problemi soltanto a Loano. Anche a Pietra Ligure e lungo tutto il percorso dei torrenti Maremola (a Tovo San Giacomo) e Scarincio (a Giustenice) c’è preoccupazione per le dimensioni del corso d’acqua. Fortunatamente però, finora, non si sono registrati danni o particolari disagi.

Ben più difficile invece la situazione lungo la strada che porta all’osservatorio di Castagnabanca. Qui la pioggia non solo ha riempito la carreggiata di detriti, ma ha anche fatto franare parte dell’asfalto. Al momento la strada è bloccata e ci sono sei famiglie isolate.

di 8 Galleria fotografica Pietra, frana la strada per Castagnabanca









