Pietra Ligure. Un varco carrabile emergenziale è stato aperto sulla strada comunale nella frazione di Castagnabanca, frazione del Comune di Pietra Ligure, che oggi era rimasta interrotta a causa di una frana provocata dalle forti piogge.

I tecnici del Comune, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile, hanno liberato una parte della carreggiata dai detriti per consentire il transito, solamente in caso di necessità, in modo da garantire la sicurezza dei 25 residenti a monte dello smottamento.

di 16 Galleria fotografica Pietra, frana la strada per Castagnabanca









La strada rimarrà presidiata per tutta la notte dalla Protezione civile dei Comuni di Loano e Pietra Ligure.

Domattina, alle ore 10 in Comune, il sindaco Luigi De Vincenzi incontrerà l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone per fare un punto su tutta la situazione.