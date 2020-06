Pietra Ligure, “a” spiaggia in sicurezza: al via servizio di sorveglianza antiCovid

Pietra Ligure. A partire dall’ultimo fine settimana di giugno il Comune attiverà un servizio di sorveglianza e controllo del rispetto delle misure anti-Covid nelle spiagge libere del territorio pietrese, che saranno tutte aperte e fruibili in massima sicurezza.

Il servizio, affidato a #Luogosicuro – Alma srl, interesserà i sedici arenili comunali dislocati lungo il litorale e sarà svolto durate tutti i fine settimana fino alla fine di agosto e tutti i giorni dall’8 al 23 agosto e operativo dalle ore 8 alle ore 18. Gli standard di sicurezza e la sorveglianza continua dei lidi saranno garantiti da apposito personale qualificato, organizzato in due turni giornalieri, coperti ognuno da 6 operatori dotati di tesserino di riconoscimento e t-shirt con la scritta “Servizio spiagge”.

Gli operatori presteranno attività di informazione all’utenza e controllo e vigilanza dei comportamenti non idonei sui quali avranno la facoltà di intervenire in prima istanza con comunicazione verbale e, in caso di reiterata inosservanza, con debita segnalazione alle forze dell’ordine. Al fine di integrare il servizio di sorveglianza con strumenti di prevenzione e informazione utili a garantire il massimo rispetto del distanziamento sociale e delle regole di contenimento anti-Covid saranno installati tre gazebo informativi (uno sul lungomare Falcone e Borsellino, uno sul lungomare XX Settembre e uno sul lungomare Partigiani), presidiati da due addetti per ogni “point”, muniti di adeguato materiale informativo sulle norme di autoprotezione.

Oltre al controllo sulle spiagge libere, è prevista la puntuale e regolare sanificazione, almeno tre volte al giorno con perossido di idrogeno, dei quattro servizi igienici pubblici dislocati lungo il litorale pietrese. La spiaggia adibita a campo solare, ubicata sul litorale del centro, e i rispettivi servizi igienici saranno ad uso esclusivo dei bambini dal lunedì al venerdì.

“Nelle ultime settimane abbiamo lavorato assiduamente per mettere a punto un efficace servizio di controllo e sorveglianza delle nostre spiagge libere con l’obiettivo principale di garantirne la piena fruibilità a cittadini e turisti, assicurando massima sicurezza e rispetto delle misure anti-Covid, in primis del distanziamento e del divieto di assembramento – esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore comunale al Demanio Francesco Amandola – Abbiamo scelto questa soluzione, sicuramente onerosa e impegnativa sotto tutti i punti di vista, per poter offrire a tutti una vacanza al mare sicura e in piena tranquillità”.

“Inoltre ci stiamo attrezzando per cercare di integrare ed estendere, con risorse interne, la sorveglianza anche nei giorni settimanali non compresi nel servizio in oggetto – continuano – Con questa iniziativa, che comporta uno sforzo importante da parte del Comune, abbiamo messo a disposizione gli ‘strumenti’ per permettere un utilizzo ordinato e sicuro delle spiagge libere. Tuttavia la collaborazione e il senso di responsabilità dell’utenza saranno fondamentali per conseguire buoni risultati in termini di prevenzione e sicurezza”.

“Ci è sembrato giusto, oltre che doveroso, nell’ottica dell’auspicata ripresa del turismo, supportare tutto l’indotto legato al ‘mare’, garantendo un fruibilità di tutte le nostre spiagge e offrendo a tutti la possibilità di goderne in tutta tranquillità”, concludono De Vincenzi e Amandola.