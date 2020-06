Pietra Ligure. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 di oggi, da parte del bagnino e dei titolari dei Bagni Carla di Pietra Ligure, l’ultimo stabilimento balneare prima dell’area dismessa degli ex cantieri navali Rodriquez.

Secondo quanto appreso un signore di circa 50 anni potrebbe essere disperso in mare: sarebbe entrato in acqua con maschera, pinne e boccaglio dalla spiaggia libera del Monumento, nel centro pietrese, ma non sarebbe stato visto rientrare a riva.

Così è stata chiamata la Capitaneria di porto che con una pilotina sta svolgendo le ricerche nel tratto di mare, pattugliando in varie direttrici.

Stando alle prime informazioni pare che a quell’ora le condizioni meteo non fossero ideali, per le onde e il forte vento, senza contare che in quella zona sono presenti anche forti correnti che potrebbero aver spinto troppo al largo il 50enne.

Il signore, ad ora, risulta disperso. La speranza è che l’uomo sia rientrato a riva, magari dalla scogliera degli ex cantieri navali oppure in un altro tratto di litorale più avanti, in direzione Loano, ma non sarebbe stato notato da nessuno. Dalle primissime testimonianze raccolte sembra che il 50enne fosse solo sulla spiaggia libera da dove si sarebbe tuffato in mare per la sua nuotata.

“Sono uscito anche con il Sup per cercarlo, ma nessuna traccia: come me si sono attivati anche i bagnini delle spiagge vicine, senza successo. Lo abbiamo perso di vista proprio davanti agli ex cantieri navali” racconta il bagnino dei Bagni Carla Matteo Ferrua.