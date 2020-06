Pietra, Gianni Berrino incontra il circolo di FdI: “La presenza delle istituzioni per rispondere ai bisogni degli italiani”

Pietra Ligure. Ieri pomeriggio, a margine dell’incontro tra il presidente della Regione Giovanni Toti e gli albergatori locali, il circolo di Pietra Ligure di Fratelli d’Italia ha incontrato l’assessore al turismo Gianni Berrino.

Dichiarano il presidente Silvia Rozzi, consigliere comunale e capogruppo FdI, ed il segretario del circolo FdI Pietra Ligure-Val Maremola, l’avvocato Monica Piccirilli: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo è importante che gli operatori del settore sentano la vicinanza e il supporto delle istituzioni. La presenza del governatore Toti e dell’assessore Berrino vanno in questa direzione. Gianni Berrino, tra l’altro, rappresenta una colonna portante del movimento di Giorgia Meloni, in Liguria e non solo; saprà dare un forte contributo alla spinta turistica del nostro territorio”.

Prosegue Rozzi: “Rappresenta il grande lavoro che, di riflesso, segue quanto in atto a livello nazionale: Fratelli d’Italia cresce giorno dopo giorno anche grazie al lavoro capillare sul territorio, tramite l’attività dei suoi amministratori locali e la presenza dei circoli di zona. Si distingue per il rispetto dei valori tradizionali, gli ideali patriottici, la coerenza nelle scelte ed il senso pratico nelle decisioni importanti, ma anche per le persone che ne fanno parte e che, a differenza di una manifesta incapacità dei governanti PD-M5S, sanno lavorare fattivamente nell’interesse degli italiani.”

Concludono dal circolo pietrese: “Auspichiamo pertanto che incontri come quello odierno non si esauriscano in passaggi politici temporanei ma raggiungano con obiettivi concreti i bisogni degli italiani a tutti i livelli”.