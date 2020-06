Pietra, curata all’Utic scrive una lettera al Santa Corona: “Accudita e coccolata come a casa. Grazie”

Pietra Ligure. Negli ultimi 10 anni, complici diverse vicissitudini di salute, è stata a contatto “con diversi medici e infermieri”, ma “mai nessuno l’aveva fatta sentire a casa come il personale dell’ospedale Santa Corona”.

Per questo una donna, ora ex paziente, ha deciso di inviare una lettera aperta, diretta in particolare al personale dell’Utic, che si è occupato di lei.

“Allo staff del reparto U.T.I.C. dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Vorrei ringraziarvi con tutto il cuore per la vostra professionalità e per avermi accudito e coccolato in questo momento così difficile”.

“In questi 10 anni ho avuto modo di conoscere molti OO.SS., infermieri e medici, ma pochi mi hanno fatto sentire ‘a casa’ come avete fatto voi. Mi hanno insegnato che chi da’ non deve ricordarsene, ma chi riceve non deve mai dimenticarlo. Per questo motivo non mi dimenticherò mai di voi”, ha concluso.