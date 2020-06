Savona. Alle entrate del Gabbiano sono arrivati i semafori. Per garantire ai clienti la massima sicurezza, evitando assembramenti. Chi arriverà, direttamente a piedi o dopo aver parcheggiato, alle 4 entrate del Centro Commerciale del circuito di Coop Liguria a Savona , potrà infatti trovare il semaforo verde oppure il rosso che lo avviserà che in quel momento è stato raggiunto il limite massimo del contingentamento. Chiudendo automaticamente le porte di accesso.

“In queste prime settimane avevamo già avviato il procedimento di controllo automatico degli accessi con un software dedicato che ci permetteva di dare indicazioni alla clientela – spiega Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale -. Ora tutto avverrà in modo automatico. Il sistema chiude e apre i varchi di accesso grazie al conteggio automatico delle entrate e delle uscite e questo permette una gestione efficace delle eventuali code. Il semaforo rosso e verde avviserà il cliente in modo immediato sulla situazione di affollamento all’interno del Gabbiano”.

In prossimità dei semafori è stata collocata una specifica cartellonistica che spiega ai clienti il funzionamento e l’utilità del sistema. Che sempre grazie alla tecnologia permette tutti gli altri controlli legati all’emergenza Covid – 19.

“Continueremo infatti a garantire il controllo della temperatura corporea. Non più tramite un operatore ma grazie a termoscanner posizionati in tutti gli ingressi. Ai clienti, che devono essere dotati di mascherina in autonomia, chiediamo di seguire tutte queste regole, che fanno riferimento alle normative vigenti e al senso civico comune, permettendoci così, – grazie a sistemi all’avanguardia, di garantire shopping in libertà e sicurezza negli oltre 50 negozi del Gabbiano”, conclude Gallieri.