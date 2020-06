Paura ad Alassio, ruba al Carrefour e minaccia i dipendenti con un martello: arrestata

Alassio. Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri (sabato 20 giugno), al Carrefour, supermercato in centro Alassio, vittima di una rapina.

Protagonista in negativo della vicenda, una donna di 59 anni. Ha cercato di varcare le casse con merce rubata addosso, ma quando la cassiera ha cercato di fermarla, non solo non ha desistito ma ha reagito in modo molto violento.

A quel punto, è intervenuto un altro dipedente del supermercato e la 59enne ha estratto dalla borsa, dove era presente anche una chiave pappagallo, un martello.

Lo ha agitato minacciando i due ragazzi e alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, i poliziotti del commissariato di Alassio, in divisa e in borghese, che hanno proceduto all’arresto della donna, già nota alle Forze dell’Ordine e sottoposta anche all’obbligo di firma, con l’accusa di rapina.