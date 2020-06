Pasquale lascia la Camera di Commercio, Taboga (Assoutenti): “Spero ci ripensi”

Provincia. “Mi auguro che Luciano Pasquale riveda la sua decisione e scelga di restare ‘al timone’ fino alla fine del suo mandato”. E’ questo l’auspicio di Gian Luigi Taboga, presidente provinciale di Assoutenti Savona.

“Proprio ieri ho partecipato alla videoconferenza della Consulta territoriale savonese della Camera di Commercio presieduta da Pasquale con particolare impegno – spiega Taboga – Nulla faceva presagire una sua così drastica decisione e quindi la mia sorpresa è veramente grande, come penso per tutti. Vista la gravissima situazione economica tutti i rappresentanti delle varie categorie, associazioni e sindacati hanno espresso la necessità della massima coesione per trovare assieme un percorso che, se condiviso, può dare qualche risultato anche come pressione nei confronti di chi deve assumersi concrete responsabilità”.

“Pasquale ha condiviso lo stato d’animo dei delegati presenti con dichiarazioni che facevano presagire un suo concreto impegno nella direzione espressa da un documento di sintesi con l’apporto di tutte le componenti della Consulta savonese. Il tema principale riguardava il lavoro e l’occupazione, che per la nostra provincia e particolarmente legato all’attività turistica. Sono emerse severe critiche al sistema delle comunicazioni autostradali che penalizzano gravemente tutta la nostra regione e la sua economia”.

“Sicuramente, se Pasquale manterrà il suo proposito dimissionario ci saranno ulteriori conseguenze negative vista la sua esperienza e la volontà espressa proprio ieri di dare il suo fattivo contributo. Come rappresentante dei consumatori non posso che esprimere tutta la mia preoccupazione, augurandomi che Pasquale possa rivedere la sua decisione, rimanendo al timone fino al termine del suo mandato”, concluda Taboga.