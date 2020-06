Pallavolo, Vado Ligure: nuova illuminazione per il Palazucchi

Vado Ligure. L’Asd Sabazia Pallavolo continua nei preparativi per la stagione 2020/2021, nella quale disputerà la Serie C maschile, oltre a numerosi campionati con le formazioni giovanili.

La preparazione passa anche da aspetti non agonistici, quali l’adeguamento del campo da gioco. Pertanto, la società vadese ha allestito un nuovissimo impianto luci al Palazucchi, approfittando della sosta forzata per continuare a migliorare la struttura situata in via XI Febbraio 22. Sono stati installati nuovi fari a risparmio energetico per una illuminazione a giorno.