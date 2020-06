Pallavolo, i numeri dei prossimi campionati regionali: Volley Team Finale promosso

Finale Ligure. La PSA Olympia è stata promossa in Serie B1 femminile; l’Admo Volley è salita in Serie B maschile; la Normac AVB approda in Serie B2 femminile. Queste sono le promozioni delle squadre ligure nei campionati nazionali, dopo che la stagione 2020/2021 è stata interrotta senza portare a termine i campionati.

Per quanto riguarda la prossima annata sportiva, il Comitato regionale ligure, nella sua riunione del 22 giugno, ha definito gli organici dei campionati regionali di Serie C e Serie D, maschili e femminili per la stagione 2020/21.

Vediamo le decisioni nel dettaglio.

Serie C maschile

Organico a 12 squadre con integrazione della prima classificata in base alla classifica di Serie D al momento del blocco dell’attività. Viene quindi integrata alla Serie C la società Riviera Volley Sanremo.

Serie C femminile

Organico a 16 squadre con integrazione di tre squadre mancanti in base alla classifica avulsa dei due gironi di Serie D al blocco dell’attività. Vengono reintegrate Sport&Go Paladonbosco Genova (punti 46), Volley Team Finale (punti 45) e Ballerini Podenzana (punti 43).

In caso di rinuncia di una delle precedenti sarà reintegrata l’Arredamenti Anfossi Diano Marina (punti 41). La formula sarà definita in base alle iscrizioni e alle indicazioni provenienti dalla Fipav nazionale.

Serie D maschile

Organico a 12 squadre. Da integrare quattro squadre con eventuali wild card.

Serie C femminile

Organico a 24 squadre. Sono da integrare tre squadre con eventuali wild card. Le integrazioni saranno concordate e definite in sede di consulta con i presidenti dei Comitati territoriali, in calendario nei prossimi giorni.

Per tutte le serie: promozioni e retrocessioni saranno definite al termine delle iscrizioni. L’indizione dei campionati sarà emanata presumibilmente nel mese di agosto e la scadenza delle iscrizioni sarà ad agosto o inizio settembre. La cessione dei diritti potrà essere anticipata e comunque prima del termine delle iscrizioni, come per le stagioni precedenti. La data di inizio campionati non sarà prima della metà di novembre.