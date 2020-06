Ospedale di Cairo, gruppo Pd in Regione: “Fdi vuole il pronto soccorso? Allora voti la nostra mozione”

Cairo Montenotte. “L’unica strada per dotare l’ospedale di Cairo Montenotte di un vero Pronto soccorso, superando il punto di primo intervento (peraltro chiuso), come chiede anche l’esponente di Fratelli d’Italia Scosceria in un comunicato – è votare la mozione del Pd in Regione Liguria, primo firmatario il vicecapogruppo Mauro Righello”.

Lo afferma il gruppo Pd in Regione Liguria, che torna sul tema della sanità e sulla riapertura dei pronto soccorso dopo quella annunciata per il 6 luglio ad Albenga.

“Quel documento chiede alla Giunta ligure non solo di fare un passo indietro rispetto alla privatizzazione degli ospedali di Cairo e Albenga, ma anche la riattivazione dei servizi sanitari del nosocomio di Cairo, valutando seriamente di trasformandolo in ospedale di area disagiata”.

“Se il centrodestra volesse concretamente restituire la piena funzionalità a questo presidio sanitario gli basterebbe convincere i suoi colleghi di partito, presenti in Consiglio regionale e in Giunta, e i suoi alleati della maggioranza di centrodestra a votare quella mozione. Altrimenti sono solo chiacchiere e boutade dal sapore elettorale” concludono i consiglieri Dem.