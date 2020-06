Cairo Montenotte. Amministratori e cittadini riuniti, questa mattina, in corso Italia a Cairo Montenotte, davanti al municipio, per un flash mob pacifico in difesa dell’ospedale San Giuseppe.

Unanime è la richiesta di un’apertura del presidio, soprattutto per quello che riguarda il pronto soccorso, sul quale tempi e modalità di attivazione sono alquanto nebulosi e non soddisfano le esigenze del territorio.

Foto 2 di 2



A preoccupare, infatti, è la dichiarazione dell’assessore regionale alla sanità, Sonia Viale, che ha parlato dell’apertura a luglio di un “ambulatorio” di primo intervento, in servizio, però, soltanto dalle 8 alle 19. Una realtà inaccettabile per i quaranta mila utenti del comprensorio, che dopo la chiusura dell’ospedale per l’emergenza sanitaria ora vogliono risposte più chiare e rassicuranti.

“L’intera popolazione della Valbormida – spiegavano qualche giorno fa dal Comitato Sanitario Locale Valbormida, che ha promosso la manifestazione – è insoddisfatta delle risposte avute dalla Regione per quanto riguarda il funzionamento dell’ospedale di Cairo Montenotte, che non offre alcuna garanzia sui servizi necessari per la valle, riducendo il punto di primo intervento ad un ‘grande ambulatorio’ aperto 12 ore e dimenticando volutamente che il 29 marzo 2016 il consiglio regionale ha approvato l’apertura del punto di primo intervento di Cairo Montenotte sulle 24 ore”.

Da qui la decisione di organizzare il flash mob in occasione del consiglio comunale di Cairo Montenotte “per ricevere dalle istituzione notizie in merito alla mozione, a quali azioni intendano perseguire tutte le amministrazioni dei 19 comuni della Valle sulle sorti dell’ospedale e, soprattutto, in quali tempi. Intendiamo dimostrare la nostra disapprovazione per dimostrare a tutte le forze politiche che la popolazione della Valbormida esige rispetto”.