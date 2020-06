Ospedale di Albenga, l’amministrazione comunale: “Fermare procedura di affidamento ai privati”

Albenga. “L’emergenza covid ha dimostrato una volta ancora, quanto sia fondamentale avere strutture ospedaliere pubbliche funzionanti, a cui tutti i cittadini possano accedere, a prescindere dalle proprie capacità economiche. Per questa ragione, come Amministrazione comunale abbiamo sempre sostenuto la fondamentale necessità per il nostro territorio, che l’Ospedale Santa Maria di Misericordia tornasse ad essere un’ospedale pienamente funzionante e a completa gestione pubblica”. Lo comunica, in una nota, l’amministrazione comunale albenganese.

Spiegano dal Comune ingauno: “L’accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato da Policlinico di Monza contro l’affidamento dell’ospedale all’Istituto Galeazzi, oltre a dimostrare una volta ancora la disastrosa gestione della sanità ligure da parte del governatore Toti e della Lega, allunga ulteriormente i tempi previsti per la riapertura dell’ospedale e rischia così di mettere in serio rischio il diritto alla salute dei cittadini di Albenga. Per evitare che ciò avvenga, come Amministrazione chiediamo che venga fermata la procedura di affidamento del Santa Maria di Misericordia ai privati, che la Regione torni sui suoi passi e che finalmente si tornino ad investire denari pubblici per potenziare il nostro ospedale e metterlo finalmente al servizio della nostra comunità”.

“Per questa ragione domani, presenteremo durante la seduta di convocazione della commissione sanità e successivamente poi durante la seduta del consiglio comunale prevista per lunedì 15 giugno, un documento in cui chiederemo ufficialmente il ritorno ad una gestione pubblica ed uno sblocco degli investimenti sul nostro ospedale. Ci auguriamo che sia un documento condiviso dall’intero Consiglio senza alcun distinguo di colore o appartenenza politica

Come rappresentanti dei cittadini, dobbiamo avere a cuore infatti solo ed esclusivamente il bene della nostra comunità. Se questo non dovesse avvenire ne saremmo profondamente dispiaciuti, ma in quel caso, come sempre, spettera’ ai cittadini valutare le azioni di ciascuno di Noi” concludono dall’amministrazione comunale albenganese.