Nuovo marchio turistico per Albissola: una giovane studentessa vince il concorso di idee lanciato dal Comune

Albissola Marina. Anche in tempo di quarantena Albissola Marina non si è fermata ed ha guardato al turismo che verrà, cominciando dalla creazione del nuovo marchio turistico-territorale.

Il concorso, dedicato agli studenti liguri dei diversi istituti superiori della nostra regione e delle facoltà universitarie, ha avuto un successo quasi inaspettato, raccogliendo 44 partecipazioni da tutto il territorio ligure. In alcuni istituti artistici sono stati i professori stessi a proporre la partecipazione al concorso, quale attività della didattica a distanza, a conferma del valore del progetto tecnico alla base del concorso.

Il consigliere Enrico Schelotto, principale promotore dell’iniziativa, si è detto molto soddisfatto per la buona riuscita della proposta ed auspica possa essere un punto di partenza per uscire dalla crisi causata dal Coronavirus.

La piccola cerimonia di premiazione si terrà all’aperto venerdì 5 giugno alle 18 in piazza del Popolo ad Albissola Marina (mascherina e distanziamento sociale obbligatori) e per l’inizio della stagione turistica il nuovo marchio inizierà a campeggiare su materiale promozionale e cartellonistica.

Le numerose proposte pervenute sono state valutate (in più sedute, rigorosamente online) da una giuria qualificata nominata ad hoc per l’occasione e così composta: Nicoletta Negro, vicesindaco e assessore alla cultura; Enrico Schelotto, consigliere comunale delegato al turismo; Fabio Filiberti, consulente esterno del Comune di Albissola Marina, presidente di ADI Liguria; Armin Taghdisirad, insegnante presso l’Accademia Internazionale di Comics (sede di Genova); Nicoletta Veppo, funzionaria del settore turismo e cultura del Comune. I 5 membri, a seguito di numerose analisi hanno deciso di premiare la proposta di Giulia Morazzo, classe 1999, frequentante la laurea triennale in design del prodotto e della comunicazione, presso l’Università degli Studi di Genova, che così descrive la sua idea: “La forma triangolare, utilizzata come modulo, riprende le mattonelle della Passeggiata degli Artisti, che accostate, formano i famosi mosaici colorati presenti sul lungomare. Il pittogramma ricorda anche un vaso, formato grazie alle ‘S’ della Marina, riuscendo così ad unire due caratteristiche fondamentali della cittadina: il nome e la ceramica, motivi di vanto e distinzione. I colori scelti sono vivaci ed estivi dando un’idea di allegria e divertimento, essi inoltre riprendono le sfumature dei percorsi artistici e culturali del logo Muda”.

A lei va il premio del valore economico di 1000 euro consistente in uno sconto di pari cifra per corso annuale o triennale o la partecipazione gratuita ad un corso breve presso la “Scuola Internazionale del Fumetto”, principale promotrice e sponsor dell’iniziativa.

Menzione speciale è stata infine assegnata al lavoro di Raffaele Ferrara (classe 2002), vista la complessità dello studio svolto per la creazione del logo. Un premio speciale, fuori concorso, fortemente voluto dall’assessore alla cultura Nicoletta Negro, anche a riconoscimento della giovane età del partecipante, che non ha però mancato di professionalità e qualità.

“L’idea è quella di perseguire le buone pratiche degli scorsi anni e rilanciare il turismo di Albissola Marina, partendo dal dargli un’identità precisa rappresentata dal nuovo elemento grafico che, spero, possa essere accolto dalle numerose realtà del territorio. L’obiettivo è rendere questo nuovo logo un elemento di appartenenza di Albissola e un orgoglio poterlo esporre facendo sapere che si è parte integrante di un sistema territoriale ben preciso – afferma Enrico Schelotto, delegato al turismo e marketing territoriale – Un grazie a tutti coloro che si sono cimentati nella sfida e hanno consegnato le loro proposte, sono molto contento che questa idea sia piaciuta a così tanti studenti in tutto il territorio. Un doveroso grazie al nostro sponsor: Accademia Internazionale di Comics, per averci garantito il premio. Infine vorrei fare i miei Vivissimi complimenti alla vincitrice Giulia e al talentuosissimo Raffaele e ringraziarli ancora una volta per aver partecipato con tanta dedizione al concorso.”