Villanova d’Albenga. La rinnovata piazza di Bossoleto sarà dedicata a don Pietro Enrico, vittima del nazifascismo. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani, 20 giugno, alle 11, nella caratteristica Borgata di Villanova.

Alla cerimonia di intitolazione della piazza “Don Pietro Enrico”, in Frazione Bossoleto sarà presente S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga -Imperia, che impartirà la benedizione.

“Ricordiamo un uomo di grande valore. Il Comune di Villanova d’Albenga intende con questa cerimonia evidenziare la grandezza dell’Uomo, del Sacerdote e del Martire – ha annunciato il sindaco Pietro Balestra – Don Pietro Enrico nacque in Bossoleto di Villanova d’Albenga, il 19 settembre 1911 e venne ordinato Sacerdote nel 1934, anno in cui gli fu affidata la Parrocchia di San Lorenzo in Stellanello.L’incessante opera caritatevole lo fece diventare un osservatore speciale delle truppe nazifasciste che il 19 giugno 1944 lo prelevarono al termine della messa mattutina. Per tutta la giornata fu sottoposto a sevizie e torturato. Obbligato a seguire i suoi aguzzini fino a Molino del Fico in San Bartolomeo al Mare venne lì ucciso da una raffica di mitra”.

La piazza di località Bossoleto è stata recentemente riqualificata con la completa asfaltatura, la realizzazione di parcheggi, aiuole e aree verdi e la predisposizione per la nuova l’illuminazione.