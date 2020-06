Noli. E’ stato consegnato alla segretaria della casa di riposo Villa Rosa di Noli del materiale di protezione individuale e di sanificazione ambientale per la lotta al Covid-19.

Si tratta di una donazione decisa dal consiglio direttivo del club Lions nei mesi scorsi, e la consegna effettiva del materiale sanitario è stata effettuata il 6 giugno, presso la Sala del Consiglio Comunale di Noli, alla presenza del sindaco Lucio Fossati, a opera del presidente del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio Rosario Merenda.

Foto 2 di 2



In particolare, la donazione ha previsto 500 mascherine, 500 guanti in lattice e numerosi detergenti per l’igiene della struttura per ricovero di anziani e disabili, che, come ha riferito con grande soddisfazione la segretaria, “grazie alla scrupolosa osservanza delle direttive del Ministero della Salute e del sindaco di Noli, è riuscita a proteggere tutti i ricoverati da manifestazioni di contagio dal virus Covid-19” .

Il presidente Merenda ha ricordato il legame di collaborazione che esiste con l’amministrazione comunale nolese che si è concretizzato quest’anno con l’aiuto alla Croce Bianca, con l’implementazione del service de “Il Barattolo” e oggi con l’aiuto a Villa Rosa per la lotta contro il virus pandemico. In occasione, il sindaco Fossati ha lodato l’iniziativa e ha dichiarato la disponibilità sua e della giunta a collaborare nel prossimo futuro ai service umanitari dell’associazione del Lions Club International.

All’evento erano presenti, oltre al presidente Merenda con la consorte Sofia, il futuro presidente Gian Paolo Calvi e la neosocia Michela Serra.