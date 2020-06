Savona. “Nonostante un’area canina a 50 metri e un cartello di divieto di accesso ai cani, la situazione è quella che vedete nelle immagini”.

Ci troviamo in Piazza delle Nazioni, a Savona, in un luogo in cui sorgono un’area dedicata allo sgambamento dei cani e un’altra riservata alle persone (con divieto di accesso per gli amici a quattro zampe).

“Lì (in quell’area ndr), ci giocano i nostri figli, quelli degli esseri umani, non dei cani”. Lo sfogo arriva direttamente da un cittadino savonese, il quale, attraverso un messaggio giunto alla nostra redazione, vuole (probabilmente non solo idealmente) mettere alcuni paletti sulla questione.