Nasce “Oggi ore 18”, la striscia quotidiana su IVG

Savona. Da questo pomeriggio Sandro Chiaramonti comparirà su IVG con una striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì, che si chiamerà “Oggi ore 18”.

“Vuol essere una riflessione, una carezza, un graffio, su uno degli avvenimenti principali della giornata”, spiega Chiaramonti. I lettori potranno trovarla, sempre nella stessa posizione, sulla home di IVG: nella versione desktop si troverà sulla destra, subito sotto il meteo, mentre da cellulare basterà scorrere la pagina per trovarla tra le notizie principali del giorno.

“Voglio ringraziare il direttore responsabile Andrea Chiovelli per questa nuova opportunità che mi offre di dialogare quotidianamente con il popolo di IVG – conclude Chiaramonti – Alla domenica resterà la rubrica settimanale Pensiamoci, che ci ha permesso di portare avanti tante battaglie al fianco dei cittadini, come quelle per l’Aurelia bis e a favore dell’elisoccorso pubblico dei Vigili del Fuoco”.