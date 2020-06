Nasce il “Nuovo Sindacato Carabinieri”: Luigi Vaccarella segretario del savonese

Savona. Anche in Liguria si è costituita la Segreteria Regionale del “Nuovo Sindacato Carabinieri”, che sarà condotta e amministrata da Massimo Mela in servizio ad Imperia.

Contestualmente sono state formate anche le segreterie provinciali di Imperia e Savona. Alla guida della segreteria savonese ci sarà Luigi Vaccarella, in servizio al Norm di Alassio, che si avvale della collaborazione di Orlando Parisi del Norm di Albenga. Per quanto riguarda Imperia, invece, è retta da Alessio Zanardo in servizio a Sanremo, coadiuvato da Franco Gnocchi del Norm di Imperia,.

“Sono colleghi che per la prima volta hanno deciso di assumere un incarico sindacale per rappresentare il Nuovo Sindacato Carabinieri condividendone appieno i principi e i valori fondanti, – si legge nella relativa stampa. – Chiunque voglia dare il suo contributo o voglia collaborare con questa nuova realtà sindacale, oppure fare presente anomalie o irregolarità presso determinati uffici, può inviare un email all’indirizzo regionale nscliguria@gmail.com sarà sicuramente ricontattato”.

“Questa Segreteria Regionale formula i migliori auguri ai colleghi che si sono fatti avanti in questa nuova sfida, rassicurando loro che questa Segreteria sarà sempre di supporto per dare la massima incisività all’ azione sindacale che di volta in volta decideranno di intraprendere, nell’interesse esclusivo dei Carabinieri, con trasparenza, lealtà e senza alcun tipo di asservimento”.