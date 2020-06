Mountain bike, due nuovi istruttori targati KMP

Loano. Oggi pomeriggio, presso il Peluffo Bike Store di Loano, sono stati ufficializzati due nuovi istruttori dell’associazione sportiva Krav Maga Parabellum.

Roberto Peluffo, maestro e responsabile dell’accademia di mountain bike targata KMP, ha consegnato ad Alessandro Guida ed Anthony Buongiorno i tesserini tecnici Csen con la qualifica di istruttore e guida di Mtb.

L’accademia di mountain bike è nata lo scorso autunno ed è rivolta a bambini/e e ragazzi/e compresi dai 6 ai 16 anni di età.

Ha come obiettivo la promozione del comprensorio alle pendici del Monte Carmo ed istruire i giovani nella pratica della mountain bike in tutti i suoi aspetti, dalla semplice uscita in sicurezza sui sentieri del territorio fino a, eventualmente, cimentarsi in competizioni sportive.

“Ringrazio il Comitato provinciale Csen e il maestro Roberto Peluffo per la dedizione che ha impiegato nel far nascere questo settore – dichiara Davide Carosa, presidente KMP – e per avviato un tutoraggio nella creazione di nostri nuovi istruttori. La KMP crede molto nel modo dell’outdoor e sulle potenzialità che Loano può offrire ai bikers e ai trail runners”.

“Un grazie a Massimo Anselmo dell’omonimo negozio di bike per la disponibilità e per collaborazione. Il mese di giugno ci vedrà impegnati nel ripartire dopo il lungo lockdown con nuove proposte per fare sport e nel consolidamento di quanto finora è stato fatto” conclude.