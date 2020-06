Ceriale. Scatterà da domani, mercoledì 1° luglio, l’attivazione delle telecamere di controllo nella zona pedonale serale, dalle ore 20 alle 00.30, di via Lungomare Diaz a Ceriale.

Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore alla viabilità Luigi Giordano, nell’ambito del piano di mobilità messo a punto dall’amministrazione comunale per i mesi estivi. Questo per consentire l’accesso e la fruibilità in tutta sicurezza di cittadini e turisti sul lungomare.

Foto 2 di 2



Inoltre, dal 4 luglio il divieto sarà esteso dalle ore 11 di sabato alle 15 del lunedì successivo per tutte le settimane fino al prossimo 31 agosto. La zona è la stessa dell’isola pedonale, cioè quella che dal pontile della passeggiata arriva fino ai bagni Rosa (prima della via che arriva alla stazione ferroviaria).

“Prestare molta attenzione in quanto la sanzione amministrativa sarà particolarmente salata, esattamente 83 euro – spiega il vicesindaco – Raccomandiamo a tutti il rispetto della nuova misura adottata. Il via all’isola pedonale anche il sabato e la domenica è stata una decisione presa in accordo con i rappresentanti delle categorie economiche cittadine. Si tratta di una sperimentazione sulla quale vedremo e analizzeremo possibili criticità o modifiche”.

Per quanti devono recarsi al parcheggio della stazione è possibile accedere passando dal passaggio a livello lungo la via Aurelia verso Borghetto Santo Spirito e rientrando nel centro cittadino. Questa modifica alla viabilità sarà in vigore solo fino al 31 agosto.

Inoltre, il vicesindaco e assessore Luigi Giordano ha reso noto che tutti i giovedì dalle ore 7 alle 9, a cominciare dal 2 luglio, non sarà possibile parcheggiare nel piazzale della stazione per l’attività di pulizia e sanificazione.

Infine, con l’apertura del nuovo parcheggio del cimitero, via Cadanzo sarà percorribile solo a senso unico: si scenderà sulla via Aurelia da via Chioso e Loro. Il nuovo parcheggio ha una capienza di circa 80 stalli, illuminato con lampioni di ultima generazione con tecnologia al led. Il nuovo parcheggio è stato alberato con la piantumazione di circa trenta alberi: tigli e gelsi e arbusti vari.

“Un’altra opera realizzata e conclusa nel post lockdown che amplia la disponibilità di sosta nel nostro comune” conclude Giordano.