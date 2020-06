Mioglia, l’ufficio postale prolunga l’orario

Mioglia. A partire dal 24 giugno, l’ufficio postale di Mioglia torna disponibile per la cittadinanza tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, ed il sabato fino alle 12.45.

L’ufficio che durante il lockdown era stato interessato da una riduzione della consueta operatività, torna ad essere pienamente operativo al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni sia postali sia finanziarie.

I provvedimenti restrittivi adottati nelle scorse settimane sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione del contagio in linea con la normativa nazionale ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori attraverso specifici interventi su tutta la rete degli uffici postali

“La riapertura degli uffici postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza quali l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici postali con il bancone aperto, ribassato, il posizionamento di strisce di sicurezza per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin da subito di mascherine, guanti e gel disinfettante”.

L’accesso agli uffici postali oggi avviene in modo che all’interno dell’ufficio ci siano tante persone quanti sono gli sportelli disponibili.