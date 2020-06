“Migliori avvocati e studi legali Corporate” di Milano Finanza: presenti i savonesi Mazzitelli e Scarfi 

Savona. Ci sono anche due studi savonesi nella rinomata selezione “I migliori avvocati e i migliori studi legali Corporate 2020” della guida di Milano Finanza.

Nell’articolo sono indicate le 30 pratiche legali, ognuna suddivisa per Studi Legali e singoli avvocati, oggetto della ricerca effettuata da PBV Monitor. Questa ricerca ha riclassificato l’attività svolta dagli studi e dai professionisti. I dati relativi al valore delle operazioni assistite sono stati tratti dai comunicati delle società e degli Studi Legali, da fonti istituzionali come la Corte di Cassazione e la banca data americana Edgar SEC, e da altre fonti pubblicamente disponibili.

Il ranking pubblicato è determinato da un algoritmo che considera: la dimensione del cliente, considerando il fatturato al momento dell’operazione; il segmento del cliente; la giurisdizione; il valore dell’operazione oggetto dell’assistenza legale e il numero delle stesse; le practice (aree di competenza) coinvolte nell’operazione.

Nella sezione Compliance, che analizza l’attività degli avvocati nelle aree della responsabilità di impresa, nei progetti di compliance e nelle procedure anti-corruzione e anti-riciclaggio troviamo tra i “Best” Legal Award 2020 Fausto Mazzitelli.

Nella sezione Dispute Resolution, che fornisce una valutazione dell’area di mercato probabilmente più caratteristica dell’attività legale; un’area che spazia dagli arbitrati, alle attività di product labilità per passare dalla recentemente introdotta Class Action e alle dispute societarie e commerciali, troviamo tra i “Best” Stefano Scarfi.