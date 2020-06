Migliorare l’organizzazione e la capacità di individuare soggetti vulnerabili, la Prefettura cerca un partner

Savona. Migliorare i processi organizzativi e amministrativi, sperimentare servizi innovativi, aumentare la capacità di individuazione e presa in carico di soggetti vulnerabili: questi sono gli obiettivi che la Prefettura di Savona intende perseguire per implementare le attività di coordinamento e gestione dei servizi rivolti a cittadini di Paesi terzi, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Fondo Europeo FAMI –Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Per conseguire tali obiettivi, e sviluppare un progetto che proponga un’azione complessa e integrata di capacity building, la Prefettura di Savona ha pubblicato in data odierna un Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in grado di supportare la Prefettura nella elaborazione e presentazione dell’idea progettuale e, nel caso di ammissione al finanziamento, realizzare le attività previste.

Possono partecipare alla selezione, entro le ore 12 del giorno 8 luglio 2020, soggetti non aventi fini di lucro, così come specificati nel testo dell’avviso pubblico. Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito della Prefettura.