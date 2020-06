Meteo variabile con temperature stazionarie: giovedì tornano i temporali

Liguria. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali velature. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sui rilievi, con qualche rovescio nel pomeriggio, più probabile su Alpi Marittime e Liguri, senza sconfinamenti costieri sui litorali, dove si assisterà comunque al transito di qualche nube medio-alta, in un contesto soleggiato.

Situazione: il nord-ovest rimane ancora temporaneamente protetto dall’alta pressione, anche se, a partire dalla giornata di mercoledì, tenderà ad indebolirsi gradualmente.

Venti: prevalentemente a regime di brezza. Mari: poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +14/+17°C, max: +22/+26°C.

Interno: min +6/+11°C, max: +20/+24°C.