Liguria. Una blanda circolazione depressionaria mantiene condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione per tutta la giornata di giovedì 11 giugno; parziale miglioramento venerdì, nuovi rovesci sabato.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 11 giugno avremo tempo moderatamente instabile su tutta la regione. Probabili temporali tra la notte e il primo mattino sul sarzanese, per il resto nubi sparse con tendenza a qualche pioggia tra il genovese di ponente e il savonese in mattinata. Nel corso della giornata persisteranno condizioni instabili su tutta la regione con rovesci temporaleschi nelle aree interne in parziale sconfinamento verso alcuni tratti di costa. Generale attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite ovunque più decise.

Venti moderati da sud-est. in rotazione a sud-ovest in giornata. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Temperature generalmente stazionarie: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 21 e 25 gradi; all’interno minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 17 e 23 gradi.

Domani, venerdì 12 giugno, si attente nuvolosità sparsa, più intensa sul settore occidentale della regione senza pioggia. Belle schiarite in giornata sulla costa centrale e sul levante.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature in aumento specie nei valori massimi.

Infine, sabato 13 giugno ritorno a condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi specie nelle aree interne, temperature in calo.