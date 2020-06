Liguria. Infiltrazioni di aria umida determinano un lieve incremento della nuvolosità sulla nostra regione, per lo più per nubi basse di tipo marittimo nelle ore mattutine e serali. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 29 giugno 2020

Cielo e Fenomeni: nubi sparse al mattino lungo le coste, con cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso tra Genovesato e Savonese, ove non si esclude qualche locale breve pioviggine di poco conto. Piu assolato ai lati regionali. Nuvolosità che tenderà a diradarsi con il passare delle ore. Nel pomeriggio soleggiato lungo le coste con qualche nube, alcuni cumuli invece si formeranno sui rilievi, generalmente senza conseguenze se non su Alpi Marittime e alta Val D’Aveto ove non si escludono episodi di lieve instabilità.

Venti: meridionali sino a moderati.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: in lieve aumento le minime lungo le coste, stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min 17/22°C, max 26/29°C.

Interno: min 9/18°C, max 26/30°C.

Previsioni valide per: martedì 30 giugno 2020

Cielo e Fenomeni: ancora addensamenti mattutini saranno possibili lungo le coste, in particolare sul settore centrale. In giornata schiarite e tempo variabile con nubi sparse e cielo parzialmente nuvoloso un pò su tutta la regione, in un contesto comunque sempre in parte soleggiato.

Venti: Meridionali al più moderati.

Mari: mosso.

Temperature: senza variazioni significative.

Tendenza per: mercoledì 1 luglio 2020

Qualche nube al mattino in rapido allontanamento. In giornata soleggiato lungo le coste, qualche nube in più sui rilievi. Ventilazione debole meridionale e mare che si farà poco mosso.