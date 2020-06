Liguria. Alta pressione in rinforzo nei prossimi giorni sul Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria fine del regime instabile/variabile e partenza della classica estate mediterranea con temperature in graduale aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi, sabato 20 giugno, avremo bel tempo al mattino su tutta la regione. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi Liguri e sul settore orientale appenninico (Val Fontanabuona, Trebbia, Aveto, Graveglia, Petronio e Vara) con la possibilità di qualche rovescio o breve temporale, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti, dove comunque arriveranno solo i residui nuvolosi. Generale attenuazione della nuvolosità e degli eventuali fenomeni in serata e ritorno a cielo sereno ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, brezza da sud nel pomeriggio. Mare ancora mosso, ma con moto ondoso finalmente in scaduta. Temperature minime in contenuto calo, massime in aumento: sulla costa minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 22 e 25 gradi.

Domani, domenica 21 giugno, bel tempo su tutta la regione a parte qualche velatura a ponente. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio sull’alta valle del Magra, in attenuazione in serata, fenomeni assenti altrove.

Venti in mattinata deboli da nord, nel corso del pomeriggio rotazione a sud lungo le coste. Mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento.

Infine, lunedì 22 giugno tempo soleggiato e stabile ovunque, qualche nube a carattere locale a levante e sull’Imperiese nel pomeriggio, senza temporali. Ulteriore aumento termico.