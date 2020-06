Liguria. Tende a stabilizzarsi lentamente il tempo sulla nostra regione, tuttavia permane una blanda circolazione ciclonica che permette a della nuvolosità di transitare. Si sommerà qualche nota instabile sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 15 giugno, al mattino generalmente poco nuvoloso a ponente, qualche nube sul centro levante, ma con schiarite in affermazione. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli nelle zone interne con qualche rovescio anche temporalesco non escluso, più probabile su Alpi Marittime, Alpi Liguri, Val D’Aveto e Trebbia, in esaurimento prima di sera. Sui litorali prevalenza di tempo soleggiato. Venti da sud est fino a moderati, mare mosso, temperature in lieve aumento nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 7 e 21.

Domani, martedì 16 giugno, tempo in prevalenza soleggiato lungo le coste pur con delle nubi in transito. Cumuli sui rilievi dalle ore centrali in grado di produrre locali rovesci anche temporaleschi. Venti sempre sempre meridionali al più moderati. Mare poco mosso o mosso. Temperature senza variazioni significative.

Mercoledì 17 giugno nuvolosità in transito un po’ su tutta la regione, con a tratti qualche addensamento consistente.