Liguria. Dopo la nottata di temporali sull’area genovese, l’instabilità si è spostata momentaneamente sul Levante e l’alta Toscana.

Altrove, secondo le previsioni del Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, resta il cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso.

A partire dalle ore centrali della giornata, crescerà l’attività cumuliforme, soprattutto nelle zone interne, dove sono attesi nuovi fenomeni temporaleschi. Non è escluso qualche sconfinamento o leggero sgocciolio sui litorali. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque.

I venti saranno a rotazione ciclonica rispetto al Golfo di Genova: tesi forti da scirocco sul Levante ligure e da libeccio al largo.

Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo.

Stazionarie le temperature: sulla costa minime tra 14 e 17° C, massime tra 21 e 25° C, nell’interno minime tra 8 e 12° C, massime tra 17 e 23°C.