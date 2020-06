Liguria. Sveglia sotto un cielo grigio a Savona e provincia. Sin dal mattino nubi in aumento su buona parte della regione, specie sul settore centro-orientale.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, si tratterà in prevalenza di nubi basse che potrebbero determinare qualche piovasco in corrispondenza degli annuvolamenti più consistenti.

Schiarite più ampie tra savonese di ponente, imperiese e rispettivo entroterra.

Nel pomeriggio previsto un aumento dell’instabilità ma solo sulle Alpi liguri, con il rischio di un breve temporale. Situazione quasi invariata altrove con nubi sparse di tipo medio-basso associate a qualche piovasco specie nelle aree interne.

Il tempo peggiorerà ancora domani, quando arriverà una perturbazione che interesserà la Liguria più direttamente nella giornata di giovedi 4 giugno con fenomeni anche di forte intensità.

Venti in rinforzo da Sud-Sud Ovest fino a moderati. Rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata.

Le temperature vedranno in lieve aumento le minime: sulla costa tra 16 e 18° C, nell’interno tra 8 e 13° C. In lieve calo le massime: nell’interno tra 17 e 22° C, sulla costa tra 21 e 24° C.