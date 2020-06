Liguria. Ancora condizioni di variabilità sulla nostra regione stante la presenza di infiltrazioni di aria fresca di matrice atlantica.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 18 giugno avremo una mattinata irregolarmente nuvolosa su tutta la regione. Non si escludono brevi rovesci a ridosso dei rilievi centro-orientali e sullo spezzino, in attenuazione attorno al mezzogiorno, altrove tempo asciutto. Nel pomeriggio belle schiarite lungo le coste e addensamenti arroccati sui rilievi; qualche temporale non si esclude sulle Alpi Liguri in attenuazione in serata; assenza di fenomeni invece sul restante entroterra.

Venti da deboli a moderati in prevalenza tra sud e sud-est. Mare mosso, ma molto mosso al largo per onda da sud-ovest. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 21 e 26 gradi; all’interno minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 22 e 24 gradi.

Domani, venerdì 19 giugno, nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa al mattino, senza piogge. Nel pomeriggio belle schiarite lungo le coste e nubi che permarranno invece sui rilievi, sempre senza fenomeni.

Venti moderati tra sud e sud-est. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Infine, sabato 20 giugno tornerà qualche temporale nelle aree interne del levante e sulle Alpi Liguri, nubi sparse senza fenomeni altrove. Temperature invariate.