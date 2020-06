Mense scolastiche, presidio dei sindacati: “Ogni mercoledì in piazza se non arriveranno risposte”

Liguria. Venerdì 26 giugno alle 11 in piazza De Ferrari a Genova presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della ristorazione scolastica della Fisascat Liguria e Uiltucs Liguria.

“Ogni mercoledì manifesteremo fino a quando non avremo risposte – spiegano le organizzazioni sindacali – La lotta per sostenere il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della ristorazione scolastica, in attesa da febbraio di risposte certe su reddito, ammortizzatori sociali e ripresa delle attività, non finisce qui. Venerdì 26 giugno alle 11 si svolgerà a Genova, in piazza De Ferrari, un presidio indetto da Fisascat Liguria e Uiltucs Liguria unitamente alle rispettive confederazioni”.

“Lo scorso 10 giugno durante il presidio abbiamo chiesto all’assessorato al lavoro il prolungamento degli ammortizzatori sociali quali Fis e cassa in deroga. Nel frattempo, l’azione sindacale si è estesa tramite un incontro tra l’assessore Giovanni Berrino e i segretari confederali liguri. Nel corso dell’incontro è stato chiesto all’assessore l’investimento di fondi europei finalizzati al reddito anche per questi lavoratori che, ad oggi, sono tra i più danneggiati dall’emergenza Covid-19. Ancora venerdì mattina ci recheremo in presidio davanti alla Regione per comprendere concretamente l’impegno da parte dell’amministrazione per gli addetti alla ristorazione scolastica”.

“La mobilitazione proseguirà fino a quando non avremo risposte dal Governo nazionale e dalla regione sulle modalità della ripresa del servizio, e sul sussidio richiesto per i mesi estivi di sospensione. Tutti i mercoledì andremo a manifestare con le lavoratrici e i lavoratori della ristorazione scolastica sotto la sede del Provveditorato agli studi e se necessario della Regione e della Prefettura”.