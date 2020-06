Savona. Hanno terminato la cassa integrazione a seguito dell’emergenza Covid, in molti sono senza reddito da 3 mesi: è la drammatica situazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle mense scolastiche, ma anche degli addetti alle pulizie aziendali o quelli legati al comparto scuola. Solo nel savonese stiamo parlando di oltre 500 persone coinvolte dalla crisi legata al lockdown.

I sindacati di categoria hanno avviato una mobilitazione nazionale. Martedì 23 giugno, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Savona, si terrà un incontro con le delegazioni sindacali per sollecitare misure e interventi rapidi.

“Molte imprese non hanno anticipato l’assegno ordinario per il grave ritardo nelle procedure di liquidazione da parte dell’Inps, tanti sono senza reddito da mesi. Inoltre, tanti lavoratori e lavoratrici vedranno sospesi i contratti per la consueta pausa estiva”.

Pesa anche la prospettiva di una riapertura “mozzata” delle scuole a settembre, con linee guida ancora da definire e che coinvolgono gli appalti in essere per le mense scolastiche e le stesse pulizie: “La ripresa dovrà avvenire in piena sicurezza, con l’obiettivo di garantire il lavoro a tante persone del settore. Per questo ribadiamo la necessità di una prosecuzione delle misure di ammortizzatori sociali, oltre ad interventi straordinari di sostegno al reddito degli addetti coinvolti da questa situazione” concludono le sigle sindacali.