Masso precipita sulla provinciale ad Urbe, strada liberata

Urbe. Con il maltempo ecco tornare l’incubo frane e smottamenti, indice della fragilità del nostro territorio e in particolare di alcune zone dell’entroterra.

Dopo l’allarme di questa mattina sulla via Aurelia tra Varazze e Cogoleto, fortunatamente risolto in breve tempo con la rimozione delle pietre e dei detriti caduti sulla carreggiata, un masso è piombato lungo un tratto della provinciale ad Urbe, nell’entroterra savonese.

Oltre al masso anche alcuni detriti hanno invaso la corsia di marcia.

L’episodio ha riguardato la Sp 40 Urbe-Vara-Passo del Faiallo, che già in passato era stata colpita e messa a dura prova da ondate di maltempo e pioggia incessante.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per la messa in sicurezza del tratto viario. La strada provinciale è stata così liberata dal masso e ripulita per consentire una viabilità in tutta sicurezza.

Ora la situazione è tornata alla normalità.