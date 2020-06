Pietra Ligure. “Purtroppo ormai questi temporali sono all’ordine del giorno. Bisogna stare attenti alle allerte anche d’estate, perchè possono comportare episodi come quello di ieri. E vediamo quanto i danni possano essere impattanti, anche più di quelli a cui assistiamo a ottobre o novembre. Per questo le allerte estive vanno rispettate e prese in grande considerazione: e i cittadini ci devono aiutare con comportamenti idonei, ad esempio non sostare sui ponti nei momenti critici”.

E’ un appello a non prendere “sottogamba” le allerte estive quello che l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, lancia durante il sopralluogo a Castagnabanca, la località tra Pietra Ligure e Loano irraggiungibile ieri a causa della frana della strada. Ore difficili per i 25 residenti dell’area, isolati nelle loro abitazioni fino a sera quando è stato aperto un varco carrabile d’emergenza grazie al lavoro dei tecnici del Comune, dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile, che hanno liberato una parte della carreggiata dai detriti.

Giampedrone fa notare come le forti piogge di ieri (che hanno causato allagamenti a Loano e smottamenti anche a Boissano e in Valbormida, a Verzi sono caduti oltre 156 mm) non possano ormai essere classificate come episodi straordinari: “E’ inusuale così tanta acqua nel mese di giugno – ammette – ma questi fenomeni purtroppo sono all’interno degli scenari che studiamo tutti i giorni. Ed è chiaro che così tanta acqua in poco tempo possa causare i danni di ieri, ben gestiti dai sindaci e già ripristinati almeno con percorsi d’emergenza”.

Ancora impossibile stabilire i tempi per un concreto ripristino, si parla di qualche settimana ma Giampedrone è ottimista: “Credo che saranno veloci, salendo ho constatato che gli interventi legati al maltempo di fine 2019 sono stati efficaci. Non ho tempistiche prestabilite, ma non dovrebbero passare molte settimane prima di poter annunciare le risorse per intervenire subito. Nel frattempo i Comuni intervengono con le somme urgenze stanziando risorse che poi la Regione coprirà”.

Una corsa contro il tempo anche perchè queste strade, al di là dell’utilità per i residenti, giocano un ruolo anche dal punto di visto turistico: “Preservare il mondo dell’outdoor in una stagione in cui il turismo balneare sarà in crisi è un lavoro importante, che stiamo facendo insieme a Loano – spiega il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Giampedrone ci ha dato ampie garanzie che le risorse ci saranno, quindi contiamo davvero quanto prima di dare a questo territorio una strada fruibile, sicura e meno aggredibile da questi fenomeni. In questa situazione abbiamo dato dimostrazione di efficienza, prima non facendo uscire di casa i residenti e poi creando il varco carrabile. Ringrazio chi ha fatto i lavori, la Protezione Civile e i dipendenti del Comune che ieri hanno lavorato senza alcun tipo di riserva”.

“Questa è una zona di grande pregio, e ormai quello dell’outdoor è un movimento che ci premia ovunque – conferma il sindaco di Loano, Luigi Pignocca – Credo che sia fondamentale gestire bene e in sinergia queste strade, che possono essere appetibili per i nostri turisti”. Da domani per Loano inizierà anche la conta dei danni dopo gli allagamenti causati ieri dal torrente Nimbalto: “Ci metteremo all’opera per valutare la situazione degli argini, che in alcuni punti non hanno tenuto – spiega – E poi c’è un problema rifiuti sulle spiagge: abbiamo già provveduto a posizionare due grandi cassoni per portare via tutto il materiale lasciato dal mare, ma ne serviranno altri perchè il mare continuerà a lasciarne anche nei prossimi giorni”.