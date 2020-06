Maltempo, l’allerta diventa arancione nel levante savonese e in Val Bormida

Liguria. Alla luce delle ultime valutazioni modellistiche sulle previsioni meteo e sull’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria e il savonese, peggiora lo scenario, con Arpal che ha emanato una nuova allerta per temporali:

ARANCIONE dalle 11 alle 20 di oggi, domenica 7 giugno, sui bacini piccoli e medi delle zone B, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, – D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, – E, Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

GIALLA fino alle 23.59 di oggi, domenica 7 giugno sui bacini piccoli e medi della zona A – Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa.

GIALLA dalle 20 di oggi, domenica 7 giugno, alle 10 di domani, lunedì 8 giugno, sulla zona B.

GIALLA fino alle 10 di domani, lunedì 8 giugno, sulla zona C – lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

GIALLA fino alle 20 di oggi, domenica 7 giugno, sui bacini grandi della zona D, e dalle 20 alle 23.59 di oggi, domenica 7 giugno, sui bacini piccoli e medi della zona D.

GIALLA fino alle 20 di oggi, domenica 7 giugno, sui bacini grandi della zona E, e dalle 20 di oggi, domenica 7 giugno, alle 10 di domani, lunedì 8 giugno, sui bacini piccoli e medi della zona E.

Nella mattinata una intensa perturbazione ha interessato soprattutto il mare antistante la riviera di ponente, accompagnata da temporali e da numerose fulminazioni. Sul territorio regionale le precipitazioni hanno interessato il centro ponente con intensità al più moderata (17.2 millimetri in un’ora a Piampaludo, nel comune di Sassello-Savona-) mentre, dalla mezzanotte, la cumulata totale massima è quella di Urbe Vara Superiore (Savona) con 40 millimetri.

Ecco l’avviso meteorologico Arpal che descrive i fenomeni meteo più intensi previsti per oggi, domani e dopodomani:

OGGI DOMENICA 7 GIUGNO: Condizioni di marcata instabilità con piogge di intensità fino a molto forte e quantitativi elevati. I fenomeni assumeranno carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, persistenti e organizzati su BDE. Venti di forti su A con possibili raffiche fino 60 km/h, di burrasca su B con raffiche fino 80-90 km/h. Dalla serata fenomeni in parziale attenuazione a Ponente.

DOMANI LUNEDÌ 8 GIUGNO: Ancora condizioni di instabilità, fenomeni a carattere di rovescio o temporale su tutte le aree e con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE con cumulate significative o localmente elevate e intensità moderata. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal tardo pomeriggio.

DOPODOMANI MARTEDÌ 9 GIUGNO: Permangono condizioni di instabilità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato su tutte le zone.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.