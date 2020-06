Maltempo e danni, Vaccarezza: “Tempestività degli interventi e allerte sono fondamentali”

Regione. Una nuova settimana ci attende, la giornata di ieri é stata decisamente faticosa sotto diversi aspetti. Il maltempo ha, ancora una volta, inferto un duro colpo al territorio della nostra provincia.

La frana in località Castagnabanca, al confine fra Pietra Ligure e Loano, insieme a tutti gli episodi legati al maltempo verificatisi su tutto il territorio provinciale, ci hanno ricordato ancora una volta quanta importanza abbiamo, in una terra fragile come la nostra, la tempestività degli interventi e l’importanza delle allerte meteo, per troppo tempo sottovalutate. Anche in questa occasione, la Protezione Civile di Regione Liguria, ha dato prova di preparazione e di professionalità.

Bisogna considerare che dietro ogni emanazione di un allerta meteo per la nostra terra, c’è un lavoro importante fatto di studio e attenzione verso le perturbazioni che arrivano e la rapida dinamicità nell’evoluzioni del tempo stesso come il passaggio e il successivo allontanamento di una perturbazione. Quello che a molti sembra un semplice comunicato, richiede l’impegno costante di tutto io personale coinvolto.

La professionalità degli addetti al settore ed il continuo aggiornamento del loro bagaglio di studio, ha fatto si che le previsioni meteoidrologiche prodotte dal centro meteo della Regione Liguria si collochino a livelli di affidabilità molto elevati, oltre ad aver ridotto di parecchio i tempi di organizzazione e messa in moto dell’ apparato di Protezione Civile: dalle tre ore iniziali a poco più di mezz’ ora; un risultato fondamentale in termini di sicurezza per il cittadino, al quale viene chiesto di adottare comportamenti responsabili nell’attuare tutte le misure di autoprotezione necessarie alla salvaguardia della propria vita.

Uscire durante un evento calamitoso, sostare sui ponti durante un alluvione, non fa che gravare sul lavoro dei volontari del soccorso che sono già sufficientemente impegnati sul territorio.

Tutela e conservazione e difesa di un territorio sono frutto di diverse sinergie che lavorano per garantire sicurezza, buona qualità della vita e capacità di affrontare in modo completo e risolutivo le criticità che negli anni la Liguria si è trovata sempre più spesso ad affrontare. Nulla é lasciato al caso, nulla sarà mai trascurato, quando si tratta della vita dei liguri.

Angelo Vaccarezza