Agg. ore 16 – Dopo una parziale “tregua” la pioggia ha ricominciato a tratti a cadere copiosamente. Dopo una temporanea chiusura di Campo Cadorna ora l’accesso alle auto è nuovamente consentito, ma la polizia locale continua a monitorare costantemente la situazione.

Agg. ore 13.30 – La situazione è in lieve miglioramento. Il livello del torrente è sceso. I dati aggiornati alle 13 segnalano che alla stazione Omirl di Verzi in un’ora la cumulata è stata di ben 91.6 millimetri (55.2 in 30 minuti, 33 in 15 e 13 in 5 minuti con una cumulata totale di 138.6 millimetri).

E’ Loano la prima località a pagare le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha portato oggi a diramare l’allerta gialla su tutta la provincia. La forte pioggia ha gonfiato il Nimbalto, che ora rischia di straripare.

A valle, vicino al lungomare, è già parzialmente esondato allagando il parcheggio. E le immagini che arrivano da via Trexende destano ancora più preoccupazione.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco, che stanno monitorando la situazione e sono pronti a intervenire in caso di ulteriori criticità. Problemi anche lungo via dei Quarzi, dove le piogge di questa mattina hanno portato dei detriti lungo la strada: sul posto i volontari della protezione civile.

Lievemente migliore la situazione al momento a Pietra Ligure, dove il Maremola è ugualmente gonfio d’acqua ma, al momento, non si registrano allagamenti.

