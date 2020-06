Mallare e Millesimo tra i candidati ai luoghi del cuore del Fai

Mallare. Una giornata di preghiera e di adorazione della Madonna, con la messa solenne alle 11.15 accompagnata dalla cantoria di Mallare, nonché di valorizzazione del santuario dell’Eremita. Domenica 28 giugno l’associazione per la promozione conservazione e restauri dei beni artistici e architettonici organizza una giornata dedicata ad un monumento della religiosità, tra i più antichi presenti nel savonese.

Il programma prevede, inoltre, alle 15.30, la storia del santuario nei secoli, e alle 17 il Vespro e l’adorazione, visto che, per la ricorrenza, sarà esposta la Corona di Maria. La giornata è resa possibile grazie alla collaborazione di tutte le associazioni del paese, le attività produttive, commerciali e artigianali, la parrocchia di San Nicola, la consulta giovanile, la Protezione civile, la Croce Bianca e i Carabinieri di Altare.

Il Santuario dell’Eremita è candidato alla decima edizione dei Luoghi del cuore del Fai, come la Madonna del Deserto di Millesimo. Due punti di riferimento per i valbormidesi, molto cari per la loro simbologia nel culto e nella devozione del territorio. C’è tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi che hanno emozionato e che si vogliono “salvare”. Si possono votare più luoghi, ma per ognuno si esprime solo un voto.