Lutto alla Protezione Civile di Albenga: si è spento Mauro Geninatti

Albenga. È mancato il 1 giugno il volontario della Protezione Civile di Albenga Mauro Geninatti. L’uomo aveva 62anni ed era volontario della Protezione civile dal 1987.

Una vera e propria dedizione la sua e con grande spirito altruistico e di squadra si è sempre impegnato per aiutare gli altri. Durante questi anni ha operato su molti incendi boschivi in tutta la Liguria e come colonna mobile della protezione civile regionale.

Grande il vuoto lasciato tra i suoi amici della Protezione Civile di Albenga che manifestano, insieme all’amministrazione comunale profondo cordoglio.

La famiglia ringrazia l’ A.I.B. di Albenga e il Comune per la partecipazione alla messa funebre.