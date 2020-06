Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Giancarlo Bertana, presidente provinciale Anmil – Associazione nazionale vittime incidente sul lavoro. Aveva 80 anni, lascia la moglie e una figlia.

E’ stata la stessa associazione savonese a dare l’annuncio: “Con infinita commozione e tristezza, inviamo la presente per comunicare questa mattina è venuto a mancare il nostro amato presidente territoriale Giancarlo Bertana. Al momento non abbiamo ancora avuto notizie delle esequie. In ogni caso le volontà del nostro Presidente erano quelle di offerte alle missioni Don Bosco Valdocco Onlus”.

“Grazie di tutto presidente” è il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dall’associazione savonese.

Giancarlo Bertana (qui in una foto con Papa Francesco), pensionato, era anche olontario Adiconsum. Persona molto conosciuta e stimata nella città della Torretta ma anche in tutta la provincia savonese.

Numerosi le testimonianze di cordoglio e commozione per la sua scomparsa: tanti i messaggi di condoglianze alla famiglia.