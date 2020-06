Lutto a Loano: si è spento a 88 anni Giuseppe Delbalzo, l’imprenditore dei supermercati

Loano. Lutto nella cittadina loanese per la scomparsa di Giuseppe Delbalzo, storico imprenditore che ha dato il suo nome all’omonimo gruppo di supermercati. Aveva 88 anni. Lascia la moglie Graziella, i figli Mario, Rosaline e Giacomo con Annalisa, i nipoti Graziella, Giuseppe e Caterina.

I funerali avranno luogo lunedì 15 giugno alle ore 15 nella Parrocchia di San Pio X a Loano, dove domenica alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia chiede, invece dei tradizionali fiori, di effettuare donazioni alla Croce Rossa di Loano.

L’uomo era estremamente noto in città per la sua attività di commerciante: oltre ai supermercati (a Loano e Albenga) ha legato il suo nome anche ad altri negozi e ad alcune strutture ricettive (tra cui l’hotel Excelsior a Loano). Nel 2016 era stato aggredito da un rapinatore che gli aveva sparato con un taser per portargli via l’incasso del supermercato, 40 mila euro.

Anche il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Delbalzo: “A nome di tutta l’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Delbalzo. Pino è stato una delle colonne della nostra comunità, un imprenditore intelligente che, con il suo impegno, ha contribuito allo sviluppo economico e turistico della nostra città (e non solo), dando lavoro a tante famiglie. Siamo vicini alla moglie Graziella, ai figli, ai nipoti e a tutti i famigliari”.