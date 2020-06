Lungomare Europa a Varazze, il M5S attacca: “È in condizioni imbarazzanti”

Varazze. “Abbiamo scritto l’anno scorso un post per denunciare le condizioni di Lungomare Europa. Purtroppo la situazione non è migliorata, anzi .. alla vigilia della riapertura regionale il biglietto da visita del luogo che tutta Italia e non solo ci invidia è in condizioni imbarazzanti”. A comunicarlo, in una nota, Armida Fazio, esponente del M5S di Varazze.

“Asfalto appena rifatto e già crepato – prosegue l’esponente pentastellata – le solite scritte che ormai fanno parte del paesaggio, palme secche e non curate, ciclisti che sfrecciano pericolosamente senza tracciato dedicato, transenne da ogni parte”.

“Ci aspettiamo venga al più presto ripristinata la situazione per permettere ai varazzini ed ai turisti di ammirare questo posto fantastico,,,,,senza aspettare le imminenti passerelle elettorali” conclude.