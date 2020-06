Luminosa Bogliolo verso il meeting di Savona: una stella cresciuta “in casa”

Savona. Luminosa Bogliolo è tra le stelle più brillanti dell’atletica ligure e non poteva mancare tra le attese protagoniste della nona edizione del Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, l’evento atletico che aprirà il calendario internazionale italiano 2020 ad alto livello.

Giovedì 16 luglio, con diretta Rai dalle ore 17:45 alle ore 19:15, il centro sportivo della Fontanassa ospiterà infatti la prima tappa del circuito FIDAL TOP e rappresenterà un primo banco di prova per i “big” dell’atletica azzurra. Sui 100 metri ostacoli la ragazza più attesa sarà ancora la portacolori delle Fiamme Oro, nata agonisticamente nel CUS Genova (che collabora con il CUS Savona nell’organizzazione della manifestazione savonese): Bogliolo, originaria di Alassio e studentessa in Veterinaria, vanta tre titoli italiani Assoluti e proprio nel meeting diretto da Marco Mura iniziò la propria ascesa nella stagione 2018 con un crono da 12”99 che la rivelò al grande pubblico. Venticinque anni da compiere venerdì, l’ostacolista allenata da Ezio Madonia e Antonio Dotti avrebbe poi vissuto un 2019 strepitoso, con la medaglia d’oro all’Universiade di Napoli, la vittoria all’Europeo per nazioni, la semifinale raggiunta ai Mondiali di Doha (Qatar) e un personale portato a 12”78, vicinissimo al primato italiano di Veronica Borsi (12”76).

Le rivali, alla caccia pure loro del secondo Trofeo Fondazione De Mari, metteranno Luminosa di fronte al cast di una possibile finale di Campionato Italiano Assoluto, appuntamento tricolore che sarà dal 28 al 30 agosto a Padova: ci saranno infatti la tricolore Assoluta indoor in carica Linda Guizzetti (CUS Pro Patria Milano), Elisa Maria Di Lazzaro (CS Carabinieri), la campionessa europea Under 18 del 2016 Desola Oki (Fiamme Oro).

Dalla danza tra gli ostacoli di Luminosa ai “colossi” del giavellotto: il Meeting Città di Savona vivrà pure su un ottimo concorso maschile di giavellotto, valido come Trofeo Noberasco. Anche in questo caso sarà un lauto antipasto del prossimo Campionato Italiano Assoluto: il favorito è Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), che ha conquistato le ultime sei maglie tricolori tra attività estiva e invernale e che nel 2019 a Savona vinse sfiorando gli 80 metri (79.39); tra gli avversari di maggior spessore circoletto rosso su Roberto Bertolini (Fiamme Oro), che ha da poco annunciato che sarà presto papà (la compagna, Alice, è la figlia dell’olimpionico dei 10.000m Alberto Cova), su Roberto Orlando (Virtus Lucca), che l’anno scorso proprio a Savona portò il personale a 76.35, sul giavellottista-commercialista Norbert Bonvecchio (Atletica Trento) e sul giovane rampante Jhonatam Maullu (Dinmica Sardegna), decimo agli Europei Under 20 di Boras 2019.

Il programma tecnico del Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia preede anche 100 metri, 400 metri, salto in lungo, getto del peso e lancio del giavellotto maschili e 100 metri, 200 metri, 400 metri, 100 metri ostacoli e salto in lungo: tra i “big” già annunciati anche l’altro atleta ligure di valore internazionale, il primatista italiano Assoluti dei 400m Davide Re; oltre a lui anche il primatista italiano Assoluto indoor del getto del peso Leonardo Fabbri, la campionessa europea Under 20 del lungo Larissa Iapichino e le due saltatrici in alto in attività ad aver raggiunto o superato quota due metri, Elena Vallortigara e Alessia Trost.

Il meeting è realizzato con il patrocinio del Comune di Savona, della Fondazione Agostino De Mari, della FIDAL, del CONI e della FISPES. Main sponsor della manifestazione sono Bianalisi-Omnia Medica, Unione Industriale delle Provincia di Savona e Noberasco. Partner tecnici sono Mondo e Sporting Savona.