Luciano Pasquale torna in Fondazione: “Ero ‘svincolato’ e hanno pensato a me”

Savona. Ancor prima che partissero i riti dei commenti, delle interviste, delle interpretazioni e magari di qualche malignità, abbiamo chiesto a Luciano Pasquale, neo presidente della Fondazione De Mari della Cassa di Risparmio, la domanda più ovvia: ma allora si è dimesso dalla Camera di Commercio pensando a questa nuova carica?

“Ma no – risponde Pasquale – è andata al contrario. Ho lasciato la Camera esattamente per i motivi che ho spiegato. Sapendo che ero ‘svincolato’ il Comitato di indirizzo e il presidente uscente hanno pensato a me e io ho accettato perché questo incarico sta un po’ nel dna della mia vicinanza al territorio”.

Vediamo un po’. La Fondazione è un ente no profit i cui obiettivi sono, per statuto, lo sviluppo economico del territorio, e quindi della provincia, attraverso interventi di utilità sociale. Per fare qualche esempio, sostenere la cultura per favorire l’offerta turistica o aiutare il mondo della scuola e della Sanità.

Pasquale si è dimesso, dopo tanti anni, dagli incarichi in banca perché sarebbero stati ovviamente incompatibili. Bisogna credergli quando sostiene che le dimissioni dalla Camera di Commercio erano svincolate da questo nuovo incarico? Ognuno darà le proprie interpretazioni, ma nella maggioranza dei casi la risposta sarà no, conoscendo le sue doti di ‘politico’ di lungo corso.

Andando forse controcorrente, potremmo dire invece che c’è persino da credergli. La presidenza della Fondazione è una carica di prestigio, dove si elargiscono denari e si esercita quindi il potere, ma certamente il presidente, chiunque esso sia, non può fare scelte a suo piacimento e che non siano pienamente giustificate.

Per questo crediamo infine che quest’ultimo incarico stia persino un po’ stretto a uno con il curriculum di Pasquale.