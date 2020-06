Loano. Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 a Loano, sull’Aurelia, all’altezza di Lokar. Lo schianto ha coinvolto un’auto, una Citroen Saxo bianca, e un furgoncino, un Piaggio Porter.

Secondo le prime informazioni l’auto, che stava viaggiando in direzione Albenga, si sarebbe allargata (forse a causa di un ciclista impegnato in una svolta) invadendo in parte l’altra corsia: da qui l’impatto con il furgoncino. Uno schianto frontale violentissimo, che ha letteralmente distrutto l’abitacolo del Porter e il muso della Saxo.

di 13 Galleria fotografica Loano, incidente sull'Aurelia









Sul posto sono intervenute due ambulanze (una della Croce Verde di Finalborgo e l’altra della Bianca di Finale) e i vigili del fuoco, che si sono occupati di liberare il conducente del furgoncino rimasto intrappolato all’interno. I due feriti sono stati portati entrambi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo.

Nel momento in cui scriviamo (ore 8.20) il traffico sull’Aurelia è bloccato, con una lunga coda che arriva a Pietra Ligure. I veicoli vengono deviati sul lungomare.